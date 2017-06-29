В службе приставов Карелии рассказали о практике автообзвона должников

УФССП России по Карелии успешно практикует в своей работе систему автообзвона должников, сообщили в управлении.

В релизе ведомства отмечается, что своевременное информирование должников о возбужденных в отношении них исполнительных производствах является фактором, влияющим на оперативность исполнения судебных решений.

"Если на ваш телефон поступил звонок с предупреждением о возможном применении меры ограничения выезда за границу или ограничения специального права, это означает, что у судебных приставов имеются правовые основания для введения таких ограничений, а потому не стоит откладывать визит к судебному приставу-исполнителю, чтобы рассчитаться с долгом и снять запрет на ограничения", - отмечается в сообщении службы приставов.

В УФССП подчеркнули, что все звонки системы автообзвона производятся с номеров стационарных телефонов Петрозаводска (814-2), а не с мобильных номеров.