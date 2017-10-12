В Сортавале 50-летняя женщина украла еду в магазине

Жительница Карелии, похитившая в магазине продукты на 1000 рублей, задержана, сообщили в отделе Росгвардии.

В минувшую среду 11 октября утром в Сортавале сотрудники вневедомственной охраны выезжали в торговое заведение на улице Октябрьской на сработку сигнализации.

На месте происшествия дежурный наряд выяснил, что 50-летняя женщина вынесла, не заплатив, товар практически на одну тысячу рублей.

Находящиеся в зале камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина прятала колбасу, сыр, несколько банок тушёнки, гель для умывания.

Гражданка задержана сотрудниками вневедомственной охраны и передана в полицию для дальнейшего разбирательства.