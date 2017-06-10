В Сортавале местный житель пытался вынести продукты из магазина

Сотрудники вневедомственной охраны Сортавальского района Карелии задержали похитителя продуктов, сообщает отделение Росгвардии.

В Сортавале в одном из магазинов на улице Октябрьская сработала система экстренного реагирования.

На месте происшествия группа задержания выяснила, что злоумышленник вынес продукты (зелёный горошек, две бутылки водки, упаковку куриных крыльев и коробку конфет), не заплатив за него.

Продавец пыталась догнать грабителя, но ей это не удалось. Похититель выбросил корзину c продуктами и скрылся.

Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.