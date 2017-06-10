09:57, 10 Июня 2017
В Сортавале местный житель пытался вынести продукты из магазина
По теме
Загрузка...
Сотрудники вневедомственной охраны Сортавальского района Карелии задержали похитителя продуктов, сообщает отделение Росгвардии.
В Сортавале в одном из магазинов на улице Октябрьская сработала система экстренного реагирования.
На месте происшествия группа задержания выяснила, что злоумышленник вынес продукты (зелёный горошек, две бутылки водки, упаковку куриных крыльев и коробку конфет), не заплатив за него.
Продавец пыталась догнать грабителя, но ей это не удалось. Похититель выбросил корзину c продуктами и скрылся.
Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции.
По теме
Выбор читателей
05.06.2017, 07:20
05.06.2017, 10:25
04.06.2017, 10:07
07.06.2017, 16:08
07.06.2017, 09:25
05.06.2017, 09:35
Аналитика
09.06.2017 11:26
Политкухня
Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова заявила, что не будет участвовать в губернаторских выборах в Карелии в качестве кандидата. Да и другого кого-то они вряд ли будут выставлять.
08.06.2017 11:10
07.06.2017 11:52
05.06.2017 10:45
02.06.2017 12:03
Чтиво
09.06.2017 14:57
Без политики
Первым заработал фонтан на Студенческом бульваре.
08.06.2017 10:17
06.06.2017 10:58
Медиа
09.06.2017 15:31
Афиша
Завтра в театрах (4)
детям
детям
В кинотеатрах (10)
детям
Опрос
Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?
Комментарии