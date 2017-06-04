В соседней с Карелией стране построили песчаный замок, с часовней, кафе и аттракционами

В песчаном замке в Лаппеенранте проводят самые настоящие обряды венчания и крещения.

С 4 июня Песчаный замок на Крепостном полуострове вновь ждет посетителей, пишет "Фонтанка.Fi".

В год празднования столетия независимости Суоми возведение замка посвящено 200-летию Финляндии: строители предлагают заглянуть на сто лет вперед. Над замком работали профессиональные скульпторы из Испании, Латвии и России.

На территории замка размещены кафе, киоск с мороженым, а также аттракционы — батут, карусель и паровозик. Рядом расположится большая песочница для малышей, площадка для мини-гольфа, кинотеатр и детский театр.

В этом году, как и в прошлом, на территории "Песчаного замка" построят и часовню. В часовне, которую будет содержать лютеранский приход Лаппеенранты, раз в день будет проводиться служба. Кроме того, в часовне можно будет провести церемонию венчания или крещения.

Также в Песчаном замке все лето будет работать пункт туристической информации, в котором можно взять напрокат велосипеды, каяки, весельную лодку и доски для SUP серфинга.

Территория замка открыта с 10 до 21, вход свободный.