В среду дождь продолжит "радовать" жителей Карелии

О погоде на 11 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 октября будет облачная погода.

Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.

Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +8.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер восточных направлений умеренный, днем на юге местами с порывами до сильного.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.