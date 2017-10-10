17:00, 10 Октября 2017
В среду дождь продолжит "радовать" жителей Карелии
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О погоде на 11 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 октября будет облачная погода.
Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.
Ночная температура составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +8.
В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер восточных направлений умеренный, днем на юге местами с порывами до сильного.
Ночью похолодает до +2, +7 градусов, днем воздух прогреется до +4, +9.
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