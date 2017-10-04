07:05, 04 Октября 2017
В среду в Карелии будет дождливо
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О погоде на 4 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 4 октября будет облачная погода. Пройдет небольшой дождь.
Ветер юго-восточный, южный умеренный.
Дневная температура составит +5, +7 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут дожди.
Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывы до сильного.
Днем воздух прогреется до +5, +10 градусов.
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