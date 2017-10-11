07:05, 11 Октября 2017
В среду в Карелии будет дождливо
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О погоде на 11 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 11 октября будет облачная погода.
Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.
Дневная температура составит +5…+8 градусов.
В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер восточных направлений умеренный, на юге местами с порывами до сильного.
Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.
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