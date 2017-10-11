В среду в Карелии будет дождливо

О погоде на 11 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 11 октября будет облачная погода.

Днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный.

Дневная температура составит +5…+8 градусов.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер восточных направлений умеренный, на юге местами с порывами до сильного.

Днем воздух прогреется до +4, +9 градусов.