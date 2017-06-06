17:00, 06 Июня 2017
В среду в Карелию придет настоящее лето
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О погоде на 7 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 июня будет переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный слабый.
Ночная температура составит +5,+7 градусов, днем воздух прогреется до +17,+19.
В районах Карелии также ожидается переменная облачность.
Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
Ветер переменных направлений слабый.
Ночью +3, +8, местами похолодает до 0, днем потеплеет до +16,+21, местами +10,+15 градусов.
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