В среду в Карелию придет настоящее лето

О погоде на 7 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 июня будет переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер ночью северо-западный, днем северо-восточный слабый.

Ночная температура составит +5,+7 градусов, днем воздух прогреется до +17,+19.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность.

Днем местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер переменных направлений слабый.

Ночью +3, +8, местами похолодает до 0, днем потеплеет до +16,+21, местами +10,+15 градусов.