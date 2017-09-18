Главные события минувшей недели - авторский взгляд журналиста Евгения Белянчикова.

Массовая эвакуация множества административных зданий, в том числе аэропорта, мэрии и Заксобрания, а также крупнейших торговых центров Петрозаводска – страшный сон для МЧС и силовых структур. Но сон этот на минувшей неделе стал явью. Телефонные звонки о якобы заложенных бомбах в десятке (а то и больше) зданий прозвучали в Петрозаводске в минувший вторник.

В Интернете гуляет несколько версий случившегося – от организованной массовой телефонной атаки из-за рубежа до приемов внутриполитической борьбы в самой России с целью дестабилизации обстановки. Звучала также версия о масштабных учениях самих спецслужб, которую они, разумеется, не подтвердили. В любом случае, такого рода то ли "учения", то ли угрозы – знак весьма плохой. Говорит он, во-первых, о том, что в стране действительно неспокойно и нет безопасных мест, а, во-вторых, что угроза безопасности, а точнее, угроза опасности стала настоящей идеей фикс. Власти сегодня требуется лояльность и доверие граждан на силовую политику в стране. Дескать, вон сколько террористов вокруг, надо вооружаться. И, надо полагать, цель эта будет достигнута. Так что все нормально – продолжаем путь к военно-полицейской державе. А все остальное подождет.

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