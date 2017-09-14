В строящемся перинатальном центре в Петрозаводске начнут устанавливать медоборудование

Первая партия медицинского оборудования поступит в строящийся перинатальный центр в Петрозаводске уже на следующей неделе.

Об этом было объявлено в четверг на выездном совещании представителей генподрядчика и правительства Карелии, которое провел на стройплощадке глава республики Артур Парфенчиков.

По словам участников совещания, в перинатальный центр привезут стерилизационное оборудование и МРТ, сообщают "Вести Карелии".

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