В структуре администрации Петрозаводска произошли изменения

В новой структуре нет управления экологии.

Сегодня на внеочередной сессии депутаты Петросовета согласовали изменения в структуре администрации.

Теперь в мэрии нет самостоятельного управления экологии, пояснила "Столице на Онего" Юлия Мизинкова, которая ранее возглавляла это управление.

Вместо него появилось управление экологии и благоустройства, которое вошло в состав комитета ЖКХ.

"Управление экологии вошло в структуру комитета ЖКХ в полном составе, без сокращений каких-либо должностей", - пояснила Мизинкова.