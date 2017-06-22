13:52, 22 Июня 2017
В структуре администрации Петрозаводска произошли изменения
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В новой структуре нет управления экологии.
Сегодня на внеочередной сессии депутаты Петросовета согласовали изменения в структуре администрации.
Теперь в мэрии нет самостоятельного управления экологии, пояснила "Столице на Онего" Юлия Мизинкова, которая ранее возглавляла это управление.
Вместо него появилось управление экологии и благоустройства, которое вошло в состав комитета ЖКХ.
"Управление экологии вошло в структуру комитета ЖКХ в полном составе, без сокращений каких-либо должностей", - пояснила Мизинкова.
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