В субботу на Древлянке-8 прошел необычный День открытых дверей

На Древлянке-8 состоялся 3D-тур по реальным квартирам в очках виртуальной реальности.

Сколько эмоций было получено в офисе продаж на Дне открытых дверей! Удивление, восторг, радость.

Компания “Чистый город” действительно удивила своих гостей. Все желающие смогли не только посмотреть готовые квартиры, но и абсолютно новые планировки в строящихся домах №14 и №15.

Это стало возможным благодаря очкам виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство.

Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете "пожить" в квартире, которую еще не купили и которая еще даже не построена.

Это идеальный вариант, чтобы увидеть новые планировки в строящихся домах №14 и №15, ведь посмотреть их в готовом виде пока не представляется возможным.

Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.

Хотите тоже совершить виртуальный тур? Приходите в офис продаж компании “Чистый город”:

Древлянка-8, ул. Чистая, 5, телефон 67-20-99.

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