В субботу пройдет День открытых дверей на Древлянке-8
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Приглашаем пройти виртуальный тур по квартирам.
Приглашаем всех желающих на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках!
В октябре можно приобрести квартиру с большой выгодой. Цены начинаются от 1,35 млн.руб.
Виртуальный тур по реальным квартирам!
Предлагаем вам прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство!
Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете „пожить“ в квартире, которую еще не купили и которая еще не даже не построена.
Это идеальный вариант, чтобы увидеть наши новые планировки в строящихся домах №14 и №15, ведь посмотреть их в готовом виде пока не представляется возможным.
Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.
Вы можете пройти виртуальный тур также самостоятельно на нашем сайте или с помощью вашего смартфона. Подробная инструкция как погрузиться в виртуальную реальность здесь.
Это будет увлекательная прогулка!
Ждем вас 28 октября с 10:00 до 16:00.
Предварительная запись по телефону: 67-20-99.