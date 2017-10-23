Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Экономика
09:30, 23 Октября 2017

В субботу пройдет День открытых дверей на Древлянке-8

По теме

Создатели "Ёлок" выступили против инициативы депутатов из Карелии
20.10.17 13:19
Лидерами по росту зарплат в Карелии стали производство напитков, рыбоводство и строительство
20.10.17 11:14
Новый глава Минстроя рассказал, когда Карелия избавится от аварийных домов
20.10.17 10:33
Все новости
Загрузка...

Приглашаем пройти виртуальный тур по квартирам.

 

 

Приглашаем всех желающих на День открытых дверей. Вы сможете лично оценить преимущества нашего микрорайона, посмотреть квартиры в готовых домах и познакомиться с абсолютно новыми планировками в строящихся домах, проконсультироваться со специалистами, узнать о текущих акциях и скидках!

В октябре можно приобрести квартиру с большой выгодой. Цены начинаются от 1,35 млн.руб.



Виртуальный тур по реальным квартирам!
Предлагаем вам прогуляться по вашей будущей квартире в очках виртуальной реальности с эффектом глубокого погружения в пространство! 

Надевая такое устройство и загружая виртуальную квартиру в смартфон, вы можете „пожить“ в квартире, которую еще не купили и которая еще не даже не построена.

Это идеальный вариант, чтобы увидеть наши новые планировки в строящихся домах №14 и №15, ведь посмотреть их в готовом виде пока не представляется возможным.

Оказавшись внутри будущей квартиры, можно оценить реальные размеры, заранее распланировать пространство, увидеть, как будет располагаться мебель и предметы интерьера.

Вы можете пройти виртуальный тур также самостоятельно на нашем сайте или с помощью вашего смартфона. Подробная инструкция как погрузиться в виртуальную реальность здесь

Это будет увлекательная прогулка!

Ждем вас 28 октября с 10:00 до 16:00.
Предварительная запись по телефону: 67-20-99.

Подробности.

По теме

Создатели "Ёлок" выступили против инициативы депутатов из Карелии
20.10.17 13:19
Лидерами по росту зарплат в Карелии стали производство напитков, рыбоводство и строительство
20.10.17 11:14
Новый глава Минстроя рассказал, когда Карелия избавится от аварийных домов
20.10.17 10:33
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
19.10.2017, 21:30
Интимные фото одного из наставников шоу "Голос" шокировали интернет-пользователей (18+)
20.10.2017, 15:43
"Девятка"
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
20.10.2017, 19:10
Похудевшая Алина Кабаева впечатлила публику в Сочи
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова

Аналитика

Сегодня 09:00
Капитал
Натуральное производство и современные технологии: почему надо пробовать молочную продукцию из Минска
Мы точно знаем, что качеству товаров начинаешь доверять гораздо больше, когда своими глазами видишь производство. Молочная продукция из Белоруссии захватывает карельский рынок, а значит, надо узнать больше. Скажем сразу, такие объемы молока у нас на родине просто не водятся.
"Был бы человек, а преступление найдется" 7
20.10.2017 11:09
"Мы поддерживаем обе кандидатуры" 3
20.10.2017 10:25
Ничего святого 21
18.10.2017 14:32
Еще не конец 12
16.10.2017 09:18
Вся аналитика

Чтиво

20.10.2017 15:43
Без политики
"Девятка" 2
Недавно мне предложили написать о колонии строгого режима №9, что находится в микрорайоне Птицефабрика. Недолго подумав, согласилась.
Проигранные игры 8
16.10.2017 11:12
О моей зарплате 17
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Вы пойдете в кино на "Матильду"?

Афиша

Сегодня в городе (18)
Салют-7
Геошторм
Сделано в Америке
Тэд-путешественник и тайна Царя Мидаса
детям
Бегущий по лезвию 2049
My Little Pony в кино
детям
Дом призраков
Крым
Голем
Аритмия
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»