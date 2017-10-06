В субботу в Карелии будет прохладно и дождливо

О погоде на 7 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 7 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.

Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный слабый.

Ночная температура воздуха составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +7, +9.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер северо-западный, западный, днем на юге юго-западный слабый.

Ночью похолодает до +2, +7 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10.