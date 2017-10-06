17:00, 06 Октября 2017
В субботу в Карелии будет прохладно и дождливо
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О погоде на 7 октября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 7 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.
Ветер ночью северо-западный, днем юго-западный слабый.
Ночная температура воздуха составит +4, +6 градусов, днем потеплеет до +7, +9.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Пройдет небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер северо-западный, западный, днем на юге юго-западный слабый.
Ночью похолодает до +2, +7 градусов, днем воздух прогреется до +5, +10.
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