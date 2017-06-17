08:45, 17 Июня 2017
В субботу в Карелии будет жарко
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О погоде на 17 июня в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 17 июня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков.
Ветер западный, северо-западный слабый.
Днем температура составит +22, +24 градуса.
В районах Карелии также будет переменная облачность. Днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза.
Ветер западный, северо-западный слабый, днем при грозе порывистый.
Днем воздух прогреется до +21, +26, у водоемов местами +11,+16.
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