18:25, 02 Июня 2017
В субботу жители одного из микрорайонов Петрозаводска останутся без электричества
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В связи с проведением плановых работ планируется отключение электроэнергии в Соломенном, сообщает администрация города.
В связи с проведением АО "Прионежская сетевая компания" работ по выправке опор линии электропередач планируется отключение электроснабжения по улицам Лесопильной и Пришвина (Громовская сторона Соломенного) 6 июня с 10:00 до 16:00, предупредили в мэрии.
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