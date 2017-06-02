В субботу жители одного из микрорайонов Петрозаводска останутся без электричества

В связи с проведением плановых работ планируется отключение электроэнергии в Соломенном, сообщает администрация города.

В связи с проведением АО "Прионежская сетевая компания" работ по выправке опор линии электропередач планируется отключение электроснабжения по улицам Лесопильной и Пришвина (Громовская сторона Соломенного) 6 июня с 10:00 до 16:00, предупредили в мэрии.