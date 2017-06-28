В суде по делу "Петропита" выступит экс-глава города Галина Ширшина

Ее допрос запланирован на 7 июля.

Об этом рассказал адвокат подсудимой Ольги Залецкой, депутата Законодательного собрания Карелии, сообщается в паблике "Дело "Петропита".

Напомним, что Ольгу Залецкую, экс-директора ТД "Ленторг" Александру Корнилову и директора Олонецкого молочного комбината Анастасию Кравчук обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, несколько лет назад они приобрели здание бывшего комбината школьного питания, принадлежавшего муниципальному предприятию "Петропит", по заниженной цене.

Уголовное дело рассматривается в суде уже 1,5 года. За это время были допрошены десятки свидетелей, ни один из которых не смог назвать ни одного преступного момента в действиях подсудимых.

Судебный процесс вышел на финишную прямую. По словам защитника Ольги Залецкой, Галина Ширшина – важный свидетель, и, скорее всего, последний.