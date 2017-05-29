В Сулажгоре сгорел жилой дом

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09:59, 29 Мая 2017

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В Петрозаводске огонь уничтожил жилой дом на окраине города, сообщает ГУМЧС по Карелии.

В воскресенье в 23.37 в Петрозаводске произошел пожар в жилом доме на улице Транспортная. В результате пожара строение значительно повреждено огнём.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Пожар ликвидирован по рангу 1БИС. Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части № 4 и специализированной части.

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