В Суоярви случился коллапс с бензином, АЗС стоят пустые

Жители Суоярвского района Карелии жалуются на перебои с бензином на местных автозаправках.

"В Суоярви уже на протяжении нескольких недель перебои с бензином на автозаправках. Иногда привозят понемногу, и люди сразу же всё разбирают. Обратите на нас внимание – на дворе лето, а выехать никуда не получается — нет бензина", - пишет читатель "Столицы на Онего".

"В Суоярви нет бензина, обещали в субботу, не привезли. Отправление в Петрозаводск на половине бака (небольшой запас есть). По дороге отдан запас воды и еды лесовозу, сутки стоявшему с отказом датчика давления", - пишет другой пользователь "ВКонтакте".