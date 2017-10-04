В топ-500 лучших школ России в 2017 году вошло одно образовательное учреждение Карелии

Московский центр непрерывного математического образования при содействии Министерства образования и науки РФ подготовил перечень 500 лучших школ страны по итогам 2016-2017 учебного года.

Как следует из рейтинга, в число лучших от Карелии вошла лишь средняя общеобразовательная школа №27 c углубленным изучением отдельных предметов, которая расположена в Петрозаводске.

При этом большая часть школ рейтинга сконцентрирована в Москве (156) и Санкт-Петербурге (32).

Рейтинг оценивает вклад школы в решение одной из основных задач системы образования — предоставление ученикам возможности получения качественного образования и развития их способностей. Уровень подготовки учащихся измеряется на основе результатов основного государственного экзамена (ОГЭ) и Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ).