16:24, 19 Июня 2017
В Трудовой кодекс внесены изменения о неполном рабочем дне
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Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
Изменения вносятся в статьи 93 ("Неполное рабочее время"), 101 ("Ненормированный рабочий день") и 108 ("Перерыв для отдыха и питания") ТК РФ, согласно которым уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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