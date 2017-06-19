В Трудовой кодекс внесены изменения о неполном рабочем дне

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".

Изменения вносятся в статьи 93 ("Неполное рабочее время"), 101 ("Ненормированный рабочий день") и 108 ("Перерыв для отдыха и питания") ТК РФ, согласно которым уточняется порядок установления неполного рабочего времени и предоставления перерыва для отдыха, пишут "Вести Карелии".

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