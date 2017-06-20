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16:36, 20 Июня 2017

В трудовые договоры включат "автоподписку" на дополнительные пенсионные отчисления

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Минфин предлагает включать в трудовые договоры работников положение об "автоподписке" на индивидуальный пенсионный капитал.

Об этом рассказал замглавы Минфина Алексей Моисеев на инвестфоруме "Ренессанс капитала".

По его словам, пункт об автоподписке будет включен в трудовой договор, при этом гражданин сможет отказаться от вступления в систему ИПК.

"При каждом изменении трудового договора в силу закона вводится обязанность включить туда положение по автоподписке на ИПК. Если гражданин не изъявил письменного желания, чтобы этого там не было", — объяснил Моисеев.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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