В центре Петрозаводска начались раскопки для поиска фундамента старого собора

На площади Кирова начались работы по поиску фундамента старого собора, где предполагается возвести часовню Фаддея Петрозаводского.

"В центре Петрозаводска начались раскопки. В пяти метрах от Музтеатра. В районе строительства будущей часовни. Работают студенты. Руководит работой представитель Нацмузея. Он заявил, что снимать объект нельзя и прокомментировал свое решение так: "Это частная вечеринка". Тут же дежурит частная охрана", - написал в своем блоге журналист Александр Гнетнев.

Участники раскопок ищут фрагмент фундамента старого собора. Площадь раскопок 22 на 12 метров. Копать будут 12 дней.

Напомним, ранее строительство часовни у Музыкального театра Карелии поддержали участники общественных слушаний.