Новости. Общество
08:05, 27 Июня 2017
фото: фото: Александр Гнетнев

В центре Петрозаводска начались раскопки для поиска фундамента старого собора

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На площади Кирова начались работы по поиску фундамента старого собора, где предполагается возвести часовню Фаддея Петрозаводского.

"В центре Петрозаводска начались раскопки. В пяти метрах от Музтеатра. В районе строительства будущей часовни. Работают студенты. Руководит работой представитель Нацмузея. Он заявил, что снимать объект нельзя и прокомментировал свое решение так: "Это частная вечеринка". Тут же дежурит частная охрана", - написал в своем блоге журналист Александр Гнетнев.

Участники раскопок ищут фрагмент фундамента старого собора. Площадь раскопок 22 на 12 метров. Копать будут 12 дней.

Напомним, ранее строительство часовни у Музыкального театра Карелии поддержали участники общественных слушаний.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2017-06-27 09:05:45
Почему в моем городе какой-то частник под большим секретом что-то копает?! С чьего ведома?
goo
2017-06-27 09:38:21
Горожанин, +1, может это террористы бомбу закладывают или наркотики.
Герман
2017-06-27 08:47:50
Вроде опрос был ,большинство против строительства. Опять за свое.
User
2017-06-27 08:41:58
Что еще за "частная вечеринка" на центральной площади города? Кто разрешил и на какие средства?
Гость
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