09:45, 14 Июля 2017
В центре Петрозаводска уберут три гаража
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Мэрия сообщает о сносе гаражей на ул.Антикайнена.
Продолжается демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов.
Администрация Петрозаводска сообщает лицам, самовольно установившим три гаража в районе дома №27 по ул.Антикайнена, что с 13 июля по 2 августа будет произведен демонтаж объектов.
Демонтированные гаражи будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.
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