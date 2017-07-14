В центре Петрозаводска уберут три гаража

Мэрия сообщает о сносе гаражей на ул.Антикайнена.

Продолжается демонтаж самовольно установленных нестационарных объектов.

Администрация Петрозаводска сообщает лицам, самовольно установившим три гаража в районе дома №27 по ул.Антикайнена, что с 13 июля по 2 августа будет произведен демонтаж объектов.

Демонтированные гаражи будут вывезены по адресу: Прионежский район, пос. Чална.