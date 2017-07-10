В военной части в Бесовце обнаружили подозрительную коробку

В Прионежском районе сотрудники правоохранительных органов проверили информацию о подозрительной коробке в военной части, сообщает МВД Карелии.

Вечером в воскресенье в дежурную часть прионежской полиции поступило сообщение, что на территории войсковой части (расположенной в Чалне-1 (местечко Бесовец) обнаружена подозрительная картонная коробка.

На место выехала следственно-оперативная группа, территория была оцеплена. В ходе проверки кинологом со служебной собакой выяснилось, что предмет не представляет опасности, после чего он был уничтожен.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, материалы будут переданы в военную прокуратуру.