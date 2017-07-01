17:12, 01 Июля 2017
В воскресенье до +23 обещают в Карелии
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В воскресенье, 2 июля синоптики обещают в Карелии хороший летний день.
По информации карельского Гидрометцентра, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. На юге местами кратковременный дождь.
Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с.
Температура воздуха ночью +7…+12, местами до +4 градусов, днём воздух прогреется до +18…+23 градусов, у водоёмов +12…+17.
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