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Новости. Погода
17:12, 01 Июля 2017

В воскресенье до +23 обещают в Карелии


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В воскресенье, 2 июля синоптики обещают в Карелии хороший летний день.

По информации карельского Гидрометцентра, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. На юге местами кратковременный дождь.

Ветер восточный, северо-восточный 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью +7…+12, местами до +4 градусов, днём воздух прогреется до +18…+23 градусов, у водоёмов +12…+17.

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Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?

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