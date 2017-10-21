В воскресенье в Карелии будет холодно днем и ночью

О погоде на 22 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночная температура составит -1, -3 градуса, днем чуть-чуть потеплеет – до +1, +3.

В большинстве районов пройдут небольшие осадки: ночью в виде снега, днем мокрого снега и дождя. На дорогах ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный умеренный.

Ночью похолодает до 0, -5 градусов, днем температура составит 0, +5.