В воскресенье в Карелии будет немного теплее

Даже ночью в республике синоптики обещают до +7 градусов.

По информации карельского Гидрометцентра, в воскресенье, 8 октября на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.

Местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, южный 3-8 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7, на севере местами до -2 градусов.

Днём по республике 5-10 градусов тепла.