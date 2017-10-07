17:03, 07 Октября 2017
В воскресенье в Карелии будет немного теплее
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Даже ночью в республике синоптики обещают до +7 градусов.
По информации карельского Гидрометцентра, в воскресенье, 8 октября на территории республики ожидается облачная с прояснениями погода.
Местами небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, южный 3-8 м/с, днем южный, юго-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +2…+7, на севере местами до -2 градусов.
Днём по республике 5-10 градусов тепла.
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