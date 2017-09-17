08:45, 17 Сентября 2017
В воскресенье в Карелии будет по-осеннему прохладно
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О погоде на 17 сентября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра
В республике 17 сентября будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди.
Ожидаются небольшие дожди.
Ветер западных направлений.
Температура днем составит +7, +12, на юге до +15 градусов.
В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.
Ветер западный умеренный.
Столбик термометра днем остановится на отметке +11, +13.
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