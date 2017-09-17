В воскресенье в Карелии будет по-осеннему прохладно

О погоде на 17 сентября в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра

В республике 17 сентября будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди.

Ожидаются небольшие дожди.

Ветер западных направлений.

Температура днем составит +7, +12, на юге до +15 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.

Ветер западный умеренный.

Столбик термометра днем остановится на отметке +11, +13.