В воскресенье в Карелии ожидаются дождь и мокрый снег

О погоде на 22 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный умеренный.

Дневная температура воздуха - до +1, +3.

В большинстве районов пройдут небольшие осадки в мокрого снега и дождя. На дорогах утром местами гололедица.

Ветер северо-западный умеренный.

Дневная температура воздуха составит 0, +5.