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Новости. Погода
08:02, 22 Октября 2017

В воскресенье в Карелии ожидаются дождь и мокрый снег

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О погоде на 22 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 22 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Ветер северо-западный умеренный.

Дневная температура воздуха - до +1, +3.

В большинстве районов пройдут небольшие осадки в мокрого снега и дождя. На дорогах утром местами гололедица.
Ветер северо-западный умеренный.

Дневная температура воздуха составит 0, +5.

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