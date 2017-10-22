08:02, 22 Октября 2017
В воскресенье в Карелии ожидаются дождь и мокрый снег
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О погоде на 22 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 22 октября будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.
Ветер северо-западный умеренный.
Дневная температура воздуха - до +1, +3.
В большинстве районов пройдут небольшие осадки в мокрого снега и дождя. На дорогах утром местами гололедица.
Ветер северо-западный умеренный.
Дневная температура воздуха составит 0, +5.
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