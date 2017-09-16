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Новости. Погода
17:00, 16 Сентября 2017

В воскресенье в Карелии ожидаются небольшие дожди

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По сообщению карельского Гидрометцентра, 17 сентября в республике будет облачно с прояснениями, в большинстве районов пройдут дожди.

По прогнозу синоптиков, дожди ожидаются небольшие, местами умеренные.

Ветер западных направлений, на севере ночью северный, северо-западный умеренный.

Температура ночью составит +4,+9 градусов, по северным районам при прояснениях до 0. Днем +7, +12, на юге до +15 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.

Ветер западный умеренный.

Столбик термометра ночью остановится на +6, +8 градусов, днем +11, +13 градусов.

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