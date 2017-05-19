В выходные в Карелии пройдет Чемпионат России по фристайлу на бурной воде

На реке в поселке Тивдия и Лососинке в Петрозаводске 20-21 мая пройдет Чемпионат России по фристайлу на бурной воде.

В соревнованиях примут участие около 35 сильнейших спортсменов из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Тульской и Новгородской областей.

Соревнования пройдут в классах К1М (мужской каяк-одиночка), К1Ж (женский каяк-одиночка), С1 (каное – унисекс). Отдельный зачет при наличии трех и более атлетов в классе будет проведен для юниоров (15-18 лет).

В первый день соревнования пройдут по дисциплинам "фристайл" и Big Air, на реке в Тивдии. "Каяк-кросс" впервые будет организован 21 мая на реке Лососинка в Петрозаводске.

20 мая начало соревнований в 10.00 (Тивдия), 21 мая начало в 9.00, торжественная церемония награждения в 13:00 (Петрозаводск, набережная Ла-Рошель, мост на Комсомольском проспекте).