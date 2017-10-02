На экопятнице "ТГК-1" в Зарецком парке молодожёны посадили свое первое семейное дерево.

22 сентября в Зарецком парке энергетики "ТГК-1" совместно с Детским эколого-биологическим центром им. Кима Андреева и жителями Петрозаводска высадили около полусотни деревьев и кустарников. К зеленому движению присоединились молодожены Алексей и Анастасия Шередеко, они высадили свое первое дерево – пурпурную яблоню.

– Сегодня здесь собрались не только энергетики "ТГК-1", но и жители города, которые откликнулись на наше приглашение сделать Петрозаводск еще зеленее и краше, – отмечает главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

Для собравшихся ведущий специалист управления благоустройства и экологии администрации города Арина Еглачева провела мастер-класс по высадке деревьев, а также рассказала об особенностях ландшафтного дизайна в пойме реки Лососинка.

– Высадка остролистного клена вдоль улицы Правды позволит снизить уровень шума в парке и сделать условия для прогулок более комфортными. Быстрорастущий кустарник Дерен Белый разместился на берегу, подчеркивая линию реки. Вместе с пурпурной яблоней они составят красивый ансамбль, – рассказала Арина Еглачева, ведущий специалист управления благоустройства и экологии администрации города.

Новобрачные Алексей и Анастасия под крики "Горько!" и аплодисменты провели карельский старинный обряд - они пожелали себе благополучия и три раза обошли дерево по часовой стрелке. Так был дан старт высадке деревьев в пойме реки Лососинка.

Саженцы были выращены в питомнике Санкт-Петербурга – они имеют хороший процент приживаемости. Уже весной они должны впервые зацвести.

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