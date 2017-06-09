В здании ГИБДД Карелии на Ленинградской проходит операция "Должник"

Информацию о неоплаченных административных штрафах дают приставы, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

С 8 по 14 июня 2017 года Госавтоинспекция Петрозаводска совместно с УФССП России по Петрозаводску проводит профилактическое мероприятие по проверке граждан на наличие неоплаченной задолженности.

Мероприятия организованы сотрудниками УФССП в помещении ОГИБДД УМВД России по Петрозаводску по адресу ул. Ленинградская, д.5.

Проверить наличие неоплаченных административных шрафов можно в будние дни и 14.00 до 17.00.