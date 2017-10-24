В жилом доме Петрозаводска неизвестные подожгли дверь

На Ключевой хулиганы устроили пожар в подъезде, сообщили в городской единой дежурной службе Петрозаводска.

В минувший понедельник, 23 октября, в 12.47 в жилом доме на улице Репникова произошел пожар.

В результате пожара повреждена дверная коробка.

Причиной пожара огнеборцы называют поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.

Пожар ликвидирован населением подручными средствами.