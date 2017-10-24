08:51, 24 Октября 2017
В жилом доме Петрозаводска неизвестные подожгли дверь
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На Ключевой хулиганы устроили пожар в подъезде, сообщили в городской единой дежурной службе Петрозаводска.
В минувший понедельник, 23 октября, в 12.47 в жилом доме на улице Репникова произошел пожар.
В результате пожара повреждена дверная коробка.
Причиной пожара огнеборцы называют поджог. Виновный, ущерб устанавливаются.
Пожар ликвидирован населением подручными средствами.
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