В жилом доме в Сегеже сгорела кровать

Пожар тушили 10 человек, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший вторник 10 октября в 23.10 в Сегеже на улице Лесная произошел пожар в жилом доме №10.

В результате пожара повреждена огнём кровать в одной из комнат на площади 2,4кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части Сегежи (10 человек, 3 единицы техники).

На пожаре никто не пострадал.