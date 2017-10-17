Вадим Сухарев стал главой Прионежского района Карелии

Бывший депутат Петросовета, а ныне глава Деревянского сельского поселения Вадим Сухарев на сегодняшней внеочередной сессии районного совета избран главой Прионежского района.

Напомним, что сразу после выборов, на первой сессии нового состава районного совета главой Прионежского района была избрана Елизавета Мароз, которая одновременно является главой Пайского сельского поселения. Однако, как стало известно, в минувшую пятницу она написала заявление о добровольном сложении полномочий " по семейным обстоятельствам". В связи с этим на 17 октября была назначена внеочередная сессия районного совета с вопросом о переизбрании главы Прионежского района.

На эту должность местными единороссами была выдвинута кандидатура главы Деревянского сельского поселения Вадима Сухарева. Из 25 членов совета на сессии присутствовал 21 человек, все единогласно поддержали Сухарева.

Напомним, что Вадим Сухарев до недавнего времени был депутатом Петросовета и возглавлял в нем фракцию "Единой России". На выборах 10 сентября он успешно баллотировался на должность главы Деревянского поселении и затем вошел в районный совет Прионежского района.

В прошлом Вадим Сухарев был директором петрозаводского Троллейбусного управления.