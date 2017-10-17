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Новости. Политика
13:59, 17 Октября 2017

Вадим Сухарев стал главой Прионежского района Карелии

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Бывший депутат Петросовета, а ныне глава Деревянского сельского поселения Вадим Сухарев на сегодняшней внеочередной сессии районного совета избран главой Прионежского района.

Напомним, что сразу после выборов, на первой сессии нового состава районного совета главой Прионежского района была избрана Елизавета Мароз, которая одновременно является главой Пайского сельского поселения. Однако, как стало известно, в минувшую пятницу она написала заявление о добровольном сложении полномочий " по семейным обстоятельствам".  В связи с этим на 17 октября была назначена внеочередная сессия районного совета с вопросом о переизбрании главы Прионежского района.

На эту должность местными единороссами была выдвинута кандидатура главы Деревянского сельского поселения Вадима Сухарева. Из 25 членов совета на сессии присутствовал 21 человек, все единогласно поддержали Сухарева.

Напомним, что Вадим Сухарев до недавнего времени был депутатом Петросовета и возглавлял в нем фракцию "Единой России". На выборах 10 сентября он успешно баллотировался на должность главы Деревянского поселении и затем вошел в районный совет Прионежского района.

В прошлом Вадим Сухарев был директором петрозаводского Троллейбусного управления.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
michail
2017-10-17 16:35:14
Бедный,бедный район-не раз еще пожалеют, о том кого выбрали.
prostor
2017-10-17 16:56:08
michail, Там не жалеют, там пьют водку.
prostor
2017-10-17 16:22:14
Можно еще №3 мэр Петрозаводска! и все будет "хорошо"
prostor
2017-10-17 16:18:39
Двойная должность?
№1 Глава Прионежского района Карелии
№2 Глава Деревянского сельского поселения
:)
однозначно
2017-10-17 14:42:17
Местный электорат одобряет
Хаос
2017-10-17 14:23:22
Стать чиновником - лишь бы не работать.
Интересно, а его маршруты (городские маршрутки) уберут ?
Наверно нет, он же друг ........ и тоже из 90-х.
Гость
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