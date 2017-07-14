Вахтовик из Карелии обокрал задремавшую пассажирку Ладожского вокзала

На Ладожском вокзале Санкт-Петербурга по "горячим следам" раскрыта кража денежных средств у пассажирки, сообщили в транспортной полиции Ленобласти.

Сотрудниками транспортной полиции по «горячим следам» раскрыта кража денег у пассажирки, совершенная на Ладожском вокзале Санкт-Петербурга.

В линейный отдел полиции на станции Санкт-Петербург-Ладожский обратилась 51-летняя жительница Саратовской области с заявлением о том, что пока она дремала в зале ожидания вокзала, у нее из сумки пропали деньги.

В результате профессиональных действий стражей правопорядка по "горячим следам" подозреваемый в совершении тайного хищения денежных средств был задержан. Им оказался 48-летний житель Республики Карелия, рабочий-бульдозерист, работающий вахтовым методом в одном из коммерческих предприятий Санкт-Петербурга.

Сотрудниками линейного отдела на станции Санкт-Петербург-Ладожский установлено, что злоумышленник, находясь в распределительном зале Ладожского вокзала, надеясь на то, что за его действиями никто не наблюдает, тайно похитил из сумки, лежавшей у изголовья спящей женщины, деньги. Похищенные денежные средства подозреваемый потратил на покупку алкогольных напитков.

В настоящее время отделом дознания Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Кроме того, стражами правопорядка проводятся оперативные мероприятия на причастность данного гражданина к совершению аналогичных преступлений.