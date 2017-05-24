Валютных активов в российской банковской сфере станет меньше

На сегодняшний день валютные кредиты у частных лиц практически не востребованы. Что касается корпоративного сектора, то около трети корпоративных кредитов выдано в валюте.

Планы по девалютизации отечественной банковской системы, над которой работает Банк России, озвучил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев. По его словам, хорошим результат будет снижение валютной составляющей в банковских активах до 15% за пять лет.

В последние годы отечественная банковская система имела весьма высокий объем активов и пассивов предприятий в валюте. Так на начало мая текущего года юридические лица держали 40% своих пассивов в валюте.

Частично ситуация связана с тем, что крупные российские предприятия, работающие на экспорт, и имеющие долгосрочные финансовые программы, вынуждены иметь как рублевые, так и валютные счета.

Что касается частного сектора, то гражданам Банк России рекомендует кредитоваться в национальной валюте. По словам Василия Поздышева, сегодня 99% выдаваемых населению кредитов – рублевые. О том, что именно национальная валюта востребована у российских заемщиков подтверждают и в btk-alians.ru.

Курс на снижение валютной составляющей банковского сектора ЦБ взял в начале 2016 года. С этой целью были повышены коэффициенты риска по новым валютным кредитам, увеличены нормативы отчислений в фонд обязательного резервирования по валютным вкладам. В вопросах девалютизации ЦБ намерен двигаться плавно и поступательно. Определенные результаты уже есть: если год назад 35% корпоративных кредитов были в валюте, то сегодня таковых уже 30%.

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