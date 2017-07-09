Вандалы громили ночью скамейки и урны в центре Петрозаводска

В ночь с субботы на воскресенье неизвестные лица совершили вандальные действия в центральной части Петрозаводска, рассказали в мэрии.

По данным властей, на территории Губернаторского сада и проспекта Карла Маркса были сломаны скамейки, перевернуты бетонные урны. Часть скамеек и урн были выброшены под откос в парк Ямка.

На этот момент последствия произошедшего устранены силами подрядчика – ООО "Техрент".

"Администрацией Петрозаводского городского округа подготовлено обращение по данному факту в Управление Министерства внутренних дел по городу Петрозаводску для установления лиц, совершивших неправомерные действия", – прокомментировала случившееся заместитель главы города Юлия Мизинкова.

"Мы рассчитываем, что по записям камер видеонаблюдения, установленных в центре города, удастся найти правонарушителей", - добавила чиновница.