Район для успешного бизнеса

Коммерческая недвижимость в жилом комплексе "Каскад" .

ОАО "Строительная компания "Век" предлагает помещения коммерческого назначения в жилом комплексе "Каскад" (микрорайон "Древлянка-9" на пересечении улиц Попова и Сыктывкарской), расположенные на первых этажах жилых домов.

Древлянка – один из самых быстроразвивающихся микрорайонов города. Здесь возводятся новые жилые дома, растёт число жителей, которым нужен целый спектр услуг и товаров. Для различных сфер бизнеса открываются новые горизонты и возможности, не упустите их!

Проект жилого комплекса "Каскад" является самым масштабным среди новостроек от строительной компании "Век". Он насчитывает 12 жилых домов, свыше 2000 квартир, рассчитан на более 4 500 жителей. Уже введены в эксплуатацию 5 домов, активно возводятся 2 новых дома. Благоустроенная территория и развитая инфраструктура делает новостройку привлекательной и для покупателей жилых, и для покупателей коммерческих помещений. Уже 800 семей выбрали "Каскад", и 26 компаний успешно работают на территории комплекса.

Выбирая ЖК "Каскад", вы получаете:

- Расположение в одном из самых быстроразвивающихся районов города.

- Низкая стоимость коммунальных услуг за счет сниженного тарифа на электроэнергию и крышных газовых котельных. Цены ниже чем средние по городу.

- Выбор: готовое помещение или строящийся объект. В каждом случае – свои преимущества. Так, при проектировании можно учесть особенности вашего бизнеса.

- Приятных покупателей и отзывчивых клиентов.



Удобство подъезда на личном и общественном транспорте. Рядом с комплексом расположены остановки общественного транспорта.

- Высокий транспортный трафик

- Полный спектр услуг: возможность отделки помещения профессиональными строителями, реализация инженерных сетей в соответствии со спецификой вашего бизнеса. Многие уже воспользовались данными возможностями. Например, многопрофильная клиника "Академика" - преимуществами отделки от "Век".

- Хорошие подъездные пути, проезды шириной 7 метров

- Благоустроенная территория, выделенные открытые парковочные места.

-Близость к существующему жилому массиву микрорайона Древлянка.

- Индивидуальный подход к каждому клиенту по вопросам проектирования и вариантам оплаты.



Для размещения коммерческих предприятий предлагаются помещения площадью от 40,7 м.кв. до 180,8 м.кв. Возможна как продажа (в том числе в рассрочку), так и аренда помещений (в том числе аренда с правом выкупа) на индивидуальных условиях.

В июле действует специальное предложение на готовые помещения с видом на ул. Попова – от 60 000 руб. за кв.м.!

Просмотр помещений и предварительное бронирование по тел. (8142) 33-00-43.

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