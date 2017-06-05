Новости. Общество
16:28, 05 Июня 2017

"Василию Попову вступать в новый политический конфликт с властью не хочется"

По теме

ФОТО: Очень смелый снимок пятой точки
05.06.17 21:30
Глюк'Oza "порадовала" поклонников голым телом
05.06.17 20:20
ВИДЕО: Очевидец на ходу запрыгнул в машину, где у водителя случился приступ
05.06.17 19:40
Все новости
Загрузка...

Чем запомнилась минувшая неделя. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.

С 1 июня в бессрочный отпуск ушла редакция, пожалуй, самого оппозиционного издания Карелии – политического проекта "Черника". Издательский дом "Губерния", который издает его, разумеется, объяснил временное (а, скорее всего, окончательное) закрытие "Черники" коммерческой составляющей. Дескать, не приносит "Черника" денег, убыточна, потому и закрываем.

Только понятно, что главная причина вовсе не в этом. Изначально "Черника" и создавалась не как коммерческий продукт, а как сайт политического влияния бизнесмена Василия Попова, который, если кто не в курсе, получил политическое убежище в Финляндии. Издание активно критиковало политику экс-главы Карелии Александра Худилайнена, поднимало злободневные проблемы, которые не решались освещать многие СМИ.

Но сейчас ситуация поменялась. В Карелию пришел новый врио главы, который уже осенью, по всей видимости, избавится от приставки врио. Понятно, что Василию Попову вступать в новый политический конфликт с властью не хочется. Ему бы решить многочисленные собственные проблемы. Как известно, и сам он, и его жена и некоторые его соратники находятся под уголовными делами. В общем, им не до политических баталий. Напротив, для Попова было бы разумно накануне выборов не злить власть, а просто на время забыть про какую-то политическую активность. Именно это, как мне кажется, он сейчас и сделал, закрыв острую на язык "Чернику".

Подробнее читайте здесь.

По теме

ФОТО: Очень смелый снимок пятой точки
05.06.17 21:30
Глюк'Oza "порадовала" поклонников голым телом
05.06.17 20:20
ВИДЕО: Очевидец на ходу запрыгнул в машину, где у водителя случился приступ
05.06.17 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бородатый
2017-06-05 20:41:43
Ну дайте хоть ссылку на блог журналиста Белянчикова! Где его откровения почитать-то можно?
Неравнодушный
2017-06-05 19:41:17
Вечно у нас в России закрывают не то, что нужно.
Варвара
2017-06-05 17:44:59
А Фукса пропагандиста половых извращений когда закроют вместе с Губейли?
Andrey+
2017-06-05 18:43:21
Понимаю Вас, Варвара: про "будущих матерей" как раз А.Фукс однажды красочно написал. Мол, сначала они "матери будущие" портвейн из горла на заброшенном приморском складе с зазнобой-дальнобойщиком (какие там карты "Ленторга"), а спустя 10 лет - духовные скрепы и все такое... Фукс дорого стоит, Варвара! За одного Фукса...
Варвара
2017-06-05 17:42:53
Типо старые конфликты уже исчерпаны? Это после испанского бунгало на попятную потянуло? Вот приезжай Василий в теплую Карелию и расскажи электорату как настоящий мужик про махинации свои специальным органам, а то бросил теток на амбразуру и свалил словно котяра.Где колбаса? Где денежные средства спрятал?Зачем через карты ленторга студенткам 20% скидку на алкоголь в профкоме впаривал?Спаивал будущих матерей?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
30.05.2017, 13:10
Начальник Управления автомобильных дорог Карелии и его зам попались на взятках
29.05.2017, 11:21
Опубликованы даты отключения горячей воды в микрорайонах Петрозаводска
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
30.05.2017, 19:10
ФОТО: Отказавшаяся от сахара 70-летняя женщина выглядит вдвое моложе своих лет

Аналитика

Сегодня 10:45
Политкухня
"А если не можете – уходите!" 5
Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов объяснил, почему коммунисты выступают против закона о статусе столицы.
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Смотри во все глаза 2
31.05.2017 15:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 16:20
Личное мнение
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 1
Чем запомнилась минувшая неделя. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
Сегодня 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
Тень политики, или почему можно было вообще не выступать
30.05.2017 10:59
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (2)
Колесо Коломбины
Евгений Онегин
В кинотеатрах (5)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Чудо-Женщина
Спасатели Малибу
Чужой: Завет
Меч короля Артура
Вся афиша полностью

Опрос

Куда этим летом отправите своих детей на отдых?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»