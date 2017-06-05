Чем запомнилась минувшая неделя. Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова.

С 1 июня в бессрочный отпуск ушла редакция, пожалуй, самого оппозиционного издания Карелии – политического проекта "Черника". Издательский дом "Губерния", который издает его, разумеется, объяснил временное (а, скорее всего, окончательное) закрытие "Черники" коммерческой составляющей. Дескать, не приносит "Черника" денег, убыточна, потому и закрываем.

Только понятно, что главная причина вовсе не в этом. Изначально "Черника" и создавалась не как коммерческий продукт, а как сайт политического влияния бизнесмена Василия Попова, который, если кто не в курсе, получил политическое убежище в Финляндии. Издание активно критиковало политику экс-главы Карелии Александра Худилайнена, поднимало злободневные проблемы, которые не решались освещать многие СМИ.

Но сейчас ситуация поменялась. В Карелию пришел новый врио главы, который уже осенью, по всей видимости, избавится от приставки врио. Понятно, что Василию Попову вступать в новый политический конфликт с властью не хочется. Ему бы решить многочисленные собственные проблемы. Как известно, и сам он, и его жена и некоторые его соратники находятся под уголовными делами. В общем, им не до политических баталий. Напротив, для Попова было бы разумно накануне выборов не злить власть, а просто на время забыть про какую-то политическую активность. Именно это, как мне кажется, он сейчас и сделал, закрыв острую на язык "Чернику".

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