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Новости. Криминал
15:20, 05 Октября 2017

Вечеринка у жителя Петрозаводска окончилась уголовным делом

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У молодых людей закончилось спиртное, и они решили "одолжить" деньги у бабушки.

По сообщению МВД Карелии, в полицию Петрозаводска обратилась пожилая заявительница с сообщением о краже денег. Потерпевшая пояснила, что отлучалась на дачу, а в это время в городе оставался внук. По возвращении она выяснила, что из укромного места в квартире пропали 12 тысяч рублей.

Полицейские установили – в отсутствие бабушки в доме устраивалась вечеринка. Молодой человек пригласил гостей. Как затем сообщили участники веселья, в один из моментов закончилось угощение. И тогда один старший товарищ предложил найти в доме деньги, купить на них спиртное, а затем до возвращения старших вернуть средства на место.

Компания занялась поисками, но они не увенчались успехом. Во всяком случае, к такому выводу пришли внук и участники вечеринки. Но, как выяснили оперативники, тот гость, который подал идею о заимствовании средств, их все же отыскал, но в этом никому не признался и тайно похитил деньги, которые впоследствии потратил на личные нужды.

По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Его фигуранту - 20 лет. В счет возмещения причиненного ущерба потерпевшей выплачена четверть суммы. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-05 15:27:41
А почему не вся сумма выплачена старушке? Нищеброд, а пить очень охота и предавать собутыльников.
Гость
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