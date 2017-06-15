Вечером в четверг ограничат движение по Вытегорскому шоссе

Автомобильное движение через железнодорожный переезд в районе Вытегорского шоссе в Петрозаводске будет ограничено, сообщает мэрия.

Временные неудобства связаны с проведением неотложных ремонтных работ

Проезд автомобилей по у железнодорожному переезду на Вытегорском шоссе в районе улицы Ключевой с 22.00 четверга до 6.00 пятницы будет осуществляться по одной полосе дорожного движения.