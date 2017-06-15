16:23, 15 Июня 2017
Вечером в четверг ограничат движение по Вытегорскому шоссе
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Автомобильное движение через железнодорожный переезд в районе Вытегорского шоссе в Петрозаводске будет ограничено, сообщает мэрия.
Временные неудобства связаны с проведением неотложных ремонтных работ
Проезд автомобилей по у железнодорожному переезду на Вытегорском шоссе в районе улицы Ключевой с 22.00 четверга до 6.00 пятницы будет осуществляться по одной полосе дорожного движения.
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