Вегетарианка из Карелии обсчиталась на 43 кг, когда везла сыр из Финляндии

Жительница Сортавалы пыталась привезти из Финляндии на 43 кг больше молочной продукции, чем это разрешено правилами, сообщили в управлении Росельхознадзора Карелии.

"В моей семье никто не ест мяса, покупаем сыр хорошего качества в Финляндии. По количеству обсчиталась", - так в объяснении в протоколе об административном правонарушении указала жительница Сортавалы, у которой 18 сентября на прпускном пункте "Вяртсиля" была выявлена 51 единица готовой молочной продукции (сыр, сливочный крем, масло) общим весом 48 кг 350 г и 9,1 кг. Тем самым превышена установленная норма ввоза на 43,35 кг.

На продукцию, перевозимую сверх установленного лимита, отсутствовало разрешение Россельхознадзора и ветеринарные сопроводительные документы.

Данные продукты были возвращены на сопредельную территорию, а нашей землячке придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

Такая сумма штрафа была назначена из-за того, что жительница Сортавалы совершила нарушение повторно.

В феврале эта же гражданка пыталась провезти без разрешительных документов 6,7 кг готовой животноводческой продукции.