Велопарад перекроет центр Петрозаводска

В столице Карелии в воскресенье состоится Всероссийский велопарад.

В Петрозаводске праздник пройдет с 11.00 до 17.00 в Парке культуры и отдыха и на площади Кирова, совместно с праздником "Город моей мечты".

С 14.00 до 15.00 по центральным улица города проедет колонна велосипедистов. На это время в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении городского праздника будет ограничено движение всех видов транспортных средств на время прохождения колонны велосипедистов по маршруту: пл. Кирова - ул. Пушкинская – пр. Ленина – ул. Куйбышева – ул. Малая Слободская – ул. Кирова – наб. Варкауса – ул. Кирова- ул. Еремеева – ул. Куйбышева – пр. Ленина – ул. Пушкинская – пл. Кирова.

На протяжении целого дня гостей будут работать развлекательные площадки. В частности, романтичная зона с фотозоной, игрой на знакомства, конкурсом Мисс и Мистер Велопарад – Сад для влюбленных в Парке. Ярмарка велоаксессуаров, веломастерская, кафе, викторины, старт и финиш Велопарада – на площади Кирова.

Подробная программа здесь.