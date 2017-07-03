Веранда и комната сгорели в жилом доме в Суоярви

В Суоярви произошел серьезный пожар в жилом доме, сообщает ГУМЧС по Карелии.

Днем в воскресенье произошел пожар в жилом доме № 179а по Суоярвскому шоссе.

В результате происшествия огнём повреждены веранда и комната одной из квартир на общей площади 48 кв.м.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части №42.

На пожаре никто не пострадал.