09:23, 03 Июля 2017
Веранда и комната сгорели в жилом доме в Суоярви
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В Суоярви произошел серьезный пожар в жилом доме, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Днем в воскресенье произошел пожар в жилом доме № 179а по Суоярвскому шоссе.
В результате происшествия огнём повреждены веранда и комната одной из квартир на общей площади 48 кв.м.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Для ликвидации происшествия привлекались дежурные подразделения пожарно-спасательной части №42.
На пожаре никто не пострадал.
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