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Новости. Общество
07:15, 27 Сентября 2017

Верховный суд Карелии не удовлетворил жалобу Галины Васильевой о незаконном увольнении

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Решение Петрозаводского городского суда, который признал законным увольнение Галины Васильевой с должности руководителя лицея №13, оставлено без изменений.

В минувший вторник, 26 сентября, в Верховном суде Карелии завершилось рассмотрение апелляции Галины Васильевой, пытавшейся оспорить решение суда первой инстанции. Как пишет интернет-журнал "Лицей", заседание проводилось в закрытом режиме. Журналистов пригласили вчера лишь на оглашение решения.

По словам адвоката Елены Пальцевой, во время заседания даже прокурор, признав право работодателя уволить руководителя, сказал о высоком авторитете Галины Васильевой в лицее. Судьи Верховного суда вчера изучили график успеваемости школ Петрозаводска, из которого следовало, что лицей №13 находится среди лидеров, вопреки утверждениям руководства города, рассказал "Лицей". Администрация города так и не представила неоспоримых доказательств снижения качества услуг в учреждении.

Галина Васильева пыталась доказать, что петрозаводский горсуд в своем решении не приводит ни одного довода, по которым он отвергает доказательства со стороны истца (а это более 60 документов). Кроме того, нарушение закона при организации процесса зачисления в первые классы 28 января 2017 года, в котором обвинили экс-директора лицея, не было установлено и подтверждено документально.

Тем не менее, Верховный суд Карелии апелляционную жалобу Васильевой вчера не удовлетворил, оставив в силе решение Петрозаводского городского суда.

Напомним, 23 июня Галину Васильеву уволили с должности директора лицея №13 без объяснения причин в разгар выпускного вечера. 3 июля у здания городской администрации несколько десятков человек провели пикет в поддержку уважаемого учителя. Акция протеста была проведена по инициативе Евгения Ульянова, депутата Заксобрания Карелии от КПРФ, лидера карельских коммунистов, который считает, что действия администрации по отношению к Галине Васильевой незаконны и циничны. Участники акции протеста потребовали восстановления директора в должности.

Сама уволенный директор и ее сторонники считают увольнение политически мотивированным – Галина Васильева является депутатом Петросовета от КПРФ, человеком, который никогда не боялся задавать неудобные вопросы власти.

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