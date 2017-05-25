Верховный суд Карелии оставил Косарева под арестом

Верховный суд республики отказался отпускать из-под стражи заместителя мэра Петрозаводска Дениса Косарева.

Такое решение сегодня приняла коллегия по уголовным делам. Решение огласил судья Дмитрий Евтушенко.

Сегодня в зале суда по видеосвязи можно было увидеть, что Дениса Косарева обрили.

Адвокат попросил поместить обвиняемого Косарева под домашний арест. Косарев, в свою очередь, заверил судью, что не намерен скрываться от следствия, готов сотрудничать со следствием, готов сдать заграничный паспорт.

От последнего слова Денис Косарев отказался.

Напомним, в отношении Косарева возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Высокопоставленный чиновник был задержан 12 мая на рабочем месте сотрудниками правоохранительных органов, а 13 мая его арестовал городской суд Петрозаводска.

По версии следствия, в 2015 году председатель государственного комитета Республики Карелия по управлению государственным имуществом Денис Косарев получил в Петрозаводске взятку в сумме 200 тысяч рублей от директора ГУП РК "Фонд государственного имущества" Григория Шадрина за согласование выдачи ему денежного займа на сумму 2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий.

Григорий Шадрин является подозреваемым. В материалах дела есть его явка с повинной. В настоящее время Шадрин уже не возглавляет Фонд госимущества.

В апреле Косарев был назначен главой комитета экономики и управления муниципальным имуществом администрации Петрозаводска. Ранее он несколько лет руководил госкомитетом по управлению государственным имуществом Карелии, но в конце февраля 2017 года был уволен врио главы Карелии Артуром Парфенчиковым.