Педагога-пенсионера не будут выселять из служебной квартиры по решению Верховного суда

Верховный суд Карелии отменил решение Кондопожского городского суда о выселении педагога-воспитателя из поселка Гирвас Ирины Купряхиной и ее детей из служебной квартиры.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в суде.

Напомним, служебную квартиру женщине с мужем выделили еще 30 лет назад. По словам Ирины Купряхиной выселить ее решили, так как школа в 2011 году поменяла статус, и теперь в здании нет жилых помещений, поэтому квартиру надо освободить.

Как пишет "Республика" Купряхина проживает в пришкольном интернате с сыном, дочерью и двумя внуками с 1990 года. С этого времени местные власти не могут предоставить людям жилье. Семья стоит в очереди с 1988 года.

Женщина пока не знает, как в дальнейшем разрешится ситуация: нормального жилья в поселке нет и пока администрация не сообщила, каким образом будет решать судьбу педагога. В то же время, по словам Купряхиной, судебное разбирательство по поводу выселения ее семьи не помешало руководству школы поселить в интернат нового учителя истории.