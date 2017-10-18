Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
14:50, 18 Октября 2017
фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Педагога-пенсионера не будут выселять из служебной квартиры по решению Верховного суда

По теме

Сенатор назвал странным предложение депутатов Карелии разрешить россиянам самим рубить ёлки
18.10.17 15:30
Пристав в Карелии не стал взыскивать долги с женщины
18.10.17 15:28
Перегоревшие лампы примут завтра у жителей Петрозаводска
18.10.17 15:21
Все новости
Загрузка...

Верховный суд Карелии отменил решение Кондопожского городского суда о выселении педагога-воспитателя из поселка Гирвас Ирины Купряхиной и ее детей из служебной квартиры.

Об этом "Столице на Онего" рассказали в суде.

Напомним, служебную квартиру женщине с мужем выделили еще 30 лет назад. По словам Ирины Купряхиной выселить ее решили, так как школа в 2011 году поменяла статус, и теперь в здании нет жилых помещений, поэтому квартиру надо освободить.

Как пишет "Республика" Купряхина проживает в пришкольном интернате с сыном, дочерью и двумя внуками с 1990 года. С этого времени местные власти не могут предоставить людям жилье. Семья стоит в очереди с 1988 года.

Женщина пока не знает, как в дальнейшем разрешится ситуация: нормального жилья в поселке нет и пока администрация не сообщила, каким образом будет решать судьбу педагога. В то же время, по словам Купряхиной, судебное разбирательство по поводу выселения ее семьи не помешало руководству школы поселить в интернат нового учителя истории.

По теме

Сенатор назвал странным предложение депутатов Карелии разрешить россиянам самим рубить ёлки
18.10.17 15:30
Пристав в Карелии не стал взыскивать долги с женщины
18.10.17 15:28
Перегоревшие лампы примут завтра у жителей Петрозаводска
18.10.17 15:21
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2017-10-18 15:05:08
Полностью прогнившая власть на местах. Ничего решать не могут.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2017, 19:10
Скандал с участием Димы Билана произошел на съемках шоу "Голос"
12.10.2017, 16:27
О моей зарплате
16.10.2017, 12:10
Названа причина смерти актера Дмитрия Марьянова
16.10.2017, 09:18
Еще не конец
11.10.2017, 07:25
В МВД Карелии прошли новые кадровые назначения
16.10.2017, 09:41
Алиханову изменили суть обвинения в финале процесса

Аналитика

Сегодня 14:32
Обществоведение
Ничего святого
В Соломенном неизвестные обокрали церковь Сретения Господня. Пропали золотые украшения, которые люди принесли к чудодейственной иконе Казанской Божией матери в благодарность за исцеление.
Качество под личным контролем: олонецкие молочные продукты – в новой упаковке и по действительно низкой цене
16.10.2017 10:20
Еще не конец 9
16.10.2017 09:18
Сборы жуткого урожая 7
13.10.2017 15:35
"Можем повторить!" 10
13.10.2017 14:32
Вся аналитика

Чтиво

16.10.2017 11:12
Личное мнение
Проигранные игры 6
Почему будущая президентская кампания вгоняет петрозаводскую интеллигенцию в депрессию и отчаяние.
О моей зарплате 16
12.10.2017 16:27
Конкуренция? Не думаю!
12.10.2017 14:44
"Я бы запретила работающий телевизор во всех публичных местах" 21
06.10.2017 11:54
архив чтиво

Медиа

Как прошла акция в поддержку Навального в Петрозаводске
09.10.2017 09:09
все фото и видео

Опрос

Кто должен стать следующим детским омбудсменом Карелии?

Афиша

Сегодня в городе (2)
Крым
Оно
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»